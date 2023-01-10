Обрушение на площади 500 кв. метров произошло на горящем складе в Москве

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Обрушение на площади 500 кв. метров произошло на горящем складе на северо-востоке Москвы. Об этом во вторник, 10 января, сообщили в экстренных службах столицы, пиередает iz.ru.

Возгорание произошло в складском помещении на улице Добролюбова. Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. метров. Прежде сообщалось, что площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров.

В экстренных службах отмечают, что есть угроза перехода огня на соседние склады и административную часть здания. Пожару присвоен третий номер сложности.

Борьбу с огнем ведут 136 человек и 48 единиц техники. К тушению также намерены привлечь авиацию.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений помещение покинули 233 человека.

Информации о пострадавших не поступало.

Фото: Соцсети/iz.ru