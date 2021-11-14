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Оба участника инцидента на московской станции метро «Сходненская» скончались

14 ноября 2021 15:39
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Личность мужчины, который пытался спасти прыгнувшего под поезд человека, но погиб сам, установлена. Личность второго участника инцидента уточняется.

Оба участника инцидента на станции метро «Сходненская» скончались. Ранее в субботу, 13 ноября, столичный Дептранс сообщал, что мужчина погиб, спасая пассажира от падения на пути в московском метро. Второй участник инцидента, который также упал на рельсы, скрылся с места происшествия, передают "Известия".

Как стало известно РЕН ТВ, выжившего после падения на пути в московском метро позднее нашли мертвым в нескольких километрах от «Сходненской» на улице Свободы. По предварительной информации, он покончил с собой.

Личность мужчины, который пытался спасти прыгнувшего под поезд человека, но погиб сам, установлена. Это 26-летний Алихан Азизов. Личность второго участника инцидента уточняется.

 

Фото из открытых источников

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