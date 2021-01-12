О состоянии аварийности в Самарской области и содержания улично-дорожной сети в зимний период

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Вопросы обеспечения безопасных условий в период зимней эксплуатации дорог находится на особом контроле Управления ГИБДД Самарской области.

В настоящее время остается актуальной проблема нехватки дорожной техники для зимнего содержания дорог, кадрового состава в некоторых дорожно-эксплуатационных участках области, отсутствует финансирование для вывоза снега на полигоны и другие факторы.

Так, в первую декаду нового года, выявлены различные недостатки зимнего содержания автодорог региона: наличие рыхлого снега на проезжей части толщиной более 2 см; нарушение требований к состоянию обочин, тротуаров; складирование снежных масс в районе остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, перекрестков, на разделительных полосах и газонах; формирование снежных валов на проезжей части, вследствие чего происходит её заужение, сообщает облМВД.

По территории Самарской области проходит более 42 тысяч километров автомобильных дорог. Собственником федеральных дорог ФКУ «Поволжуправтодор» заключены контракты на содержание с подрядными организациями – ООО «Самаратрансстрой», ООО «Автодоринжиниринг», ООО «Облдорстрой».

Региональную сеть автодорог (собственник – Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области) содержит ГКП Самарской области «АСАДО», филиалы которого расположены в каждом муниципальном районе.

Сотрудниками ГИБДД принимаются надзорные меры в отношении должностных и юридических лиц, не обеспечивших безопасное эксплуатационное состояние автодорог.

Сотрудниками Госавтоинспекции в период с 8 по 10 января 2021 года было возбуждено 81 дело об административных правонарушениях за нарушения в содержании автомобильных дорог, выдано 208 предписаний на устранение выявленных нарушений в отношении собственников дорог.

Сотрудники ГИБДД на постоянной основе осуществляют контроль за соблюдением нормативных сроков работ по расчистке автомобильных дорог от снега и гололедицы, оценивают соответствие применяемых материалов и технологий установленным требованиям, технического оснащения предприятий, маршрутов объекта участников автодорог, подверженных заносам, дополнительные мероприятия по снегозадержанию.

В период новогодних праздничных дней сотрудники ГИБДД по всей области принимали дополнительные меры для обеспечения безопасности: несли службу в усиленном режиме; осуществляли ограничение движения по ряду автодорог; были ориентированы на оказание помощи автомобилистам, попавшим в затруднительную ситуацию; осуществляли контроль за перевозкой детей; при необходимости оказывали содействие дорожным и коммунальным службам в очистке улично-дорожной сети, организовывая проезд транспорта и обеспечивая сопровождение специальной техники, задействованной в расчистке снега.

Мониторинг и анализ информации о текущем состоянии автодорог проводится в круглосуточном режиме.

За период новогодних праздничных дней (1-10 января 2021 г.) на дорогах Самарской области произошло 58 ДТП, в которых 92 человека получили ранения и 9 погибли. Среди погибших 2 ребенка, которые являлись пассажирами, еще 11 детей получили различные травмы.

За аналогичный период прошлого года на дорогах региона было зафиксировано 67 ДТП, в которых 5 человек погибли и 97 получили травмы, среди раненых 10 детей.

Причинами автоаварий явились выезды на полосы встречного движения, несоблюдение скоростного режима и дистанции, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, непредоставление преимущества в движении пешеходам, невнимательность водителей за рулем и др.

Не последнюю роль в произошедших ДТП сыграли и неблагоприятные погодно-климатические условия – гололедица и снег, а также игнорирование отдельными участниками движения требований безопасности при осложнении дорожных и погодных условий.

Наибольшее количество ДТП с пострадавшими пришлось на 3, 4 и 5 января.