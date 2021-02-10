Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждый житель сможет высказать свое предложение по благоустройству конкретной территории.
В Самаре пройдут общественные обсуждения дизайн-проектов
В этом году Сбер и DHL Express в третий раз проведут совместную премию «Экспортёры. Новый уровень».
Сбер и DHL Express выведут российский экспорт на новый уровень
По сравнению с началом 2020 года российский рынок электромобилей вырос на 71%.
Стало известно, сколько электромобилей насчитывается в России
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии.
Тольятти принимает личный чемпионат мира по мотогонкам на льду
Развитие сотовой связи, в каком-то смысле, сыграло на руку мошенникам. Данный способ хищения стал одним из самых массовых видов преступных действий.
Мошенники «на связи»: как не стать жертвой телефонных аферистов
Обмен паёв обычно производится в течение трёх рабочих дней.
В СберБанк Онлайн теперь можно обменять паи ПИФов
На трассе М-5 под Самарой более 30 человек тушили загоревшийся шиномонтаж
На трассе М-5 под Самарой более 30 человек тушили загоревшийся шиномонтаж
В Самаре перекроют еще один дублер Ново-Садовой
В Самаре перекроют еще один дублер Ново-Садовой
Самара  -15 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.12
-0.14
EUR 89.53
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Изобретение Адольфа Сакса зазвучит в «Жигулевской долине»
В СОУНБ открывается выставка об Альфреде фон Вакано
В СОУНБ начинается подготовка к «Тотальному диктанту» - 2021
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Новокуйбышевские Госавтоинспекторы изъяли у водителя поддельное удостоверение

10 февраля 2021 12:53
94
Новокуйбышевские Госавтоинспекторы изъяли у водителя поддельное удостоверение

Отделом дознания ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (использование заведомо подложного документа).

Из материалов уголовного дела следует, что в январе текущего года во время несения службы инспекторы ГИБДД ОМВД России по городу Новокуйбышевску за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль под управлением 42-летнего местного жителя. Водитель остановленного транспортного средства предъявил сотрудникам для проверки водительское удостоверение. При проверке полицейские усомнились в его подлинности. Водительское удостоверение было изъято и направлено на экспертизу. Согласно результатам экспертного исследования документ не соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду документов.

По данным полиции, безработный мужчина ранее судим за кражу, а в 2018 году привлечен к уголовной ответственности по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» с лишением права управления транспортным средством.

В ходе опроса водитель пояснил, что купил водительское удостоверение по объявлению в Интернете. Мужчина предоставил свою фотографию для изготовления поддельного удостоверения. При этом оформлено оно было на чужое имя.

Санкция статьи за использование заведомо подложного документа предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, сообщает облМВД.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Закон
10 февраля 2021  09:17
В прокуратуре Самары ежедневно осуществляется прием граждан
    Личный прием граждан прокурором г. Самары Ярыгиным А.В. осуществляется каждую среду. Закон
80
9 февраля 2021  23:54
Следствие просило заключить обоих в СИЗО, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий.
Прокуратура потребовала аннулировать договоры дочери Баталова с Дрожжиной
Следствие просило заключить обоих в СИЗО, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий. Закон
441
9 февраля 2021  22:52
Как сообщил источник в правоохранительных органах, в рамках этого дела были допрошены актер и его бывший адвокат Эльман Пашаев.
Следствие проверит информацию о возможном подкупе свидетелей по делу Ефремова
Как сообщил источник в правоохранительных органах, в рамках этого дела были допрошены актер и его бывший адвокат Эльман Пашаев. Закон
398
9 февраля 2021  14:58
Возбуждено три уголовных дела по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
В Самаре три человека пострадали из-за схода наледи с крыши
Возбуждено три уголовных дела по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Закон
621
5 февраля 2021  21:09
Он также требует взыскать с хозяйки животных 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Житель Петербурга потребовал через суд выселить из коммунальной квартиры кошку и попугая
Он также требует взыскать с хозяйки животных 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Закон
1682
5 февраля 2021  19:45
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6, 5 лет.
Самарец отправится в колонию строгого режима за изнасилование и причинении телесных повреждений
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6, 5 лет. Закон
1633
5 февраля 2021  16:24
По данным прокуратуры, осужденный избивал свою 20-летнюю сожительницу и ее сына.
Жителя Саратова приговорили к пожизненному сроку за убийство полуторагодовалого ребенка
По данным прокуратуры, осужденный избивал свою 20-летнюю сожительницу и ее сына. Закон
1428
Весь список
Происшествия
10 февраля 2021  13:59
На трассе М-5 под Самарой более 30 человек тушили загоревшийся шиномонтаж
На трассе М-5 под Самарой более 30 человек тушили загоревшийся шиномонтаж
Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". Происшествия
60
10 февраля 2021  13:32
В Самаре возбуждено 3 уголовных дела по факту схода наледи с крыши, в результате которого пострадали люди
В Самаре возбуждено 3 уголовных дела по факту схода наледи с крыши, в результате которого пострадали люди
Будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих детей! Происшествия
74
10 февраля 2021  13:15
Следователи разбираются в причинах гибели девочек в Самаре
Следователи разбираются в причинах гибели девочек в Самаре
Они были отличницами и не состояли на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Происшествия
127
Весь список
Криминал
10 февраля 2021  12:39
Кибермошенничество: как не стать жертвой обманщиков
Кибермошенничество: как не стать жертвой обманщиков
Сейчас в Интернете существует немало интернет-площадок, на которых можно легко купить или продать любой товар. Криминал
165
10 февраля 2021  12:00
Самарские оперативники задержали подозреваемого в даче взятки
Самарские оперативники задержали подозреваемого в даче взятки
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за не проведение сотрудниками полиции проверочных мероприятий. Криминал
113
10 февраля 2021  10:33
Житель Самарской области украл у коллеги обильный телефон, и продолжал пользоваться ее СИМ картой
Житель Самарской области украл у коллеги обильный телефон, и продолжал пользоваться ее СИМ картой
Телефон изъят у злоумышленника и возвращен собственнице. Криминал
153
Весь список
Видео
9 февраля 2021  13:40
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Видеоролики Банка России с простыми правилами, чтобы не стать жертвой обманщиков.
Криминал
1702
4 февраля 2021  09:38
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
Впервые такая помощь в этом году будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн. руб.) и регионального (367,1 млн. руб.) бюджетов
Экономика региона
6934
4 февраля 2021  09:30
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Почти 35 миллиардов рублей направлено на соцпомощь жителям области в 2021 году.
Экономика региона
6386
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
46483
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
48185
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
47697
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самаре перекроют еще один дублер Ново-Садовой
10 февраля 2021  13:49 
В Самаре перекроют еще один дублер Ново-Садовой
Ограничение начнет действовать 11 февраля. Дорога будет перекрыта до окончания работ. Транспорт
104
Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
10 февраля 2021  13:42 
Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
На 10 февраля в регионе подтверждены 302 случая новой коронавирусной инфекции. Здравоохранение
134
Оформить недвижимость в другом регионе самарцы теперь могут через МФЦ
10 февраля 2021  12:49 
Оформить недвижимость в другом регионе самарцы теперь могут через МФЦ
Такой способ подачи документов, когда заявитель находится в одном регионе России, а недвижимость, право на которую он оформляет - в другом субъекте РФ, называется... Социум
176
В Самаре почтили память погибших сотрудников УВД
10 февраля 2021  12:15 
В Самаре почтили память погибших сотрудников УВД
Страшный пожар в Главном управлении внутренних дел по Самарской области произошёл 10 февраля 1999 года. Социум
158
По поручению Дмитрия Азарова в регионе ведется постоянный мониторинг исполнения приоритетов, контроль за качеством и сроками проведения работ.
9 февраля 2021  20:45 
Школы, дороги и поддержка малого бизнеса: Дмитрий Азаров провел Совет по реализации национальных проектов
По поручению Дмитрия Азарова в регионе ведется постоянный мониторинг исполнения приоритетов, контроль за качеством и сроками проведения работ. Политика региона
1718
Весь список
Акценты
Оформить недвижимость в другом регионе самарцы теперь могут через МФЦ
10 февраля 2021  12:49 
Оформить недвижимость в другом регионе самарцы теперь могут через МФЦ
Такой способ подачи документов, когда заявитель находится в одном регионе России, а недвижимость, право на которую он оформляет - в другом субъекте РФ, называется... Социум
189
Кибермошенничество: как не стать жертвой обманщиков
10 февраля 2021  12:39 
Кибермошенничество: как не стать жертвой обманщиков
Сейчас в Интернете существует немало интернет-площадок, на которых можно легко купить или продать любой товар. Криминал
144
В Самарском регионе стартовала масштабная акция Алиментщик»
10 февраля 2021  11:00 
В Самарском регионе стартовала масштабная акция «Алиментщик»
Судебные приставы Самарской области объявили охоту на неплательщиков алиментов. Цель мероприятия: дойти до каждого алиментщика.  Социум
240
Весь список
Прямая речь/Интервью
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
2755
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
11320
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
18307
Весь список
Новости Тольятти
10 февраля 2021  14:25
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии.
Тольятти принимает личный чемпионат мира по мотогонкам на льду
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии. Новости Тольятти
77
9 февраля 2021  16:56
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей.
Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» выросли на 87%
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей. Новости Тольятти
1187
4 февраля 2021  13:10
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Напряженность на рынке труда составила  1,6 человек на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
5764
Весь список