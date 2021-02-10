Новокуйбышевские Госавтоинспекторы изъяли у водителя поддельное удостоверение

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Отделом дознания ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (использование заведомо подложного документа).

Из материалов уголовного дела следует, что в январе текущего года во время несения службы инспекторы ГИБДД ОМВД России по городу Новокуйбышевску за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль под управлением 42-летнего местного жителя. Водитель остановленного транспортного средства предъявил сотрудникам для проверки водительское удостоверение. При проверке полицейские усомнились в его подлинности. Водительское удостоверение было изъято и направлено на экспертизу. Согласно результатам экспертного исследования документ не соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду документов.

По данным полиции, безработный мужчина ранее судим за кражу, а в 2018 году привлечен к уголовной ответственности по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» с лишением права управления транспортным средством.

В ходе опроса водитель пояснил, что купил водительское удостоверение по объявлению в Интернете. Мужчина предоставил свою фотографию для изготовления поддельного удостоверения. При этом оформлено оно было на чужое имя.

Санкция статьи за использование заведомо подложного документа предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, сообщает облМВД.