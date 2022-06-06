Новокуйбышевец воровал крышки канализационных люков

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В феврале - марте текущего года в ОМВД России по г. Новокуйбышевску обращались представители организаций, занимающихся обслуживанием сетей водоснабжения г. Новокуйбышевска и городских тепловых сетей с сообщениями о краже чугунных крышек от люков канализационных колодцев с улиц Егорова, Молодежной и Успенского.

Во время осмотров мест происшествий сотрудники полиции изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы действия злоумышленников. Проанализировав полученную информацию, полицейские предположили, что во всех случаях действовал один и тот же мужчина, а похищенное перевозилось на автомобиле. Оперуполномоченные установили личность владельца транспортного средства. Мужчина рассказал, что несколько раз помогал своему знакомому сдавать различный металл в пункты приема.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Местный житель 1996 года рождений, ранее неоднократно судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков признал вину в содеянном и пояснил, что вырученные за реализацию 9 похищенных люков деньги потратил на собственные нужды.

Полицейскими установлено, что общая сумма ущерба, причиненного городским организациям противоправными действиями злоумышленника, составила около 84 тысяч рублей. Дознаватели разъяснили представителям коммунальной сферы порядок искового производства.

Отделом дознания ОМВД России по г. Новокуйбышевску по каждому факту хищения в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.158 УК РФ «Кража». В настоящее время они соединены в одно производство и с обвинительным актом направлены в Новокуйбышевский городской суд для принятия решения по существу.