Ночью в Самаре водитель врезался в крыльцо дома

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5 октября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 13 человек.

Одно из ДТП произошло в Советском районе г. Самара. В 00-30 час., водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Cruze двигался по дворовому проезду ул. Гагарина. В пути следования возле дома 86 не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства и совершил наезд на препятствие (крыльцо здания). С места ДТП водитель и пассажир доставлены в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.