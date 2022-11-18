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Ночью в Самаре сгорел павильон ритуальных услуг, погиб человек

18 ноября 2022 12:34
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Ночью в Самаре сгорел павильон ритуальных услуг, погиб человек

Как сообщает региональное ГУ МЧС, личность погибшей пока не установлена. В пожаре есть еще один пострадавший — 61-летний мужчина.

Трагедия произошла в Советском районе Самары. Сообщение о пожаре поступило в 3:07 18 ноября 2022 года. По информации ГУ МЧС по Самарской области горел павильон ритуальных услуг, расположенный на улице Авроры, 25.

Площадь пожара составила 200 кв. метров. В тушении были задействованы шесть единиц техники и 28 человек. Локализовать огонь удалось в 4:11, а полностью ликвидировать пожар лишь в 5:48.

Экстренные службы сообщили о пострадавшем в пожаре 61-летнем мужчины, видимо, охраннике павильона, и о гибели женщины, личность которой еще предстоит установить, пишет Обозрение.

Теги: Пожар

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