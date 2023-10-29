Ночью в Новокуйбышевске машина врезалась в опору ЛЭП

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28 октября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в Новокуйбышевске. D 04-50 час. 35-летний водитель Шепелев Александр Сергеевич, управляя автомобилем Mazda 6, двигался по ул. Шоссейной со стороны ул. Южной в направлении а/д «Самара-Волгоград-Новокуйбышевск № 1». В пути следования напротив стр. 4 «В» по ул. Шоссейной, нарушил требования п. 9.1 ПДД РФ, допустил наезд на световую опору ЛЭП, расположенную справа по ходу движения и опрокинулся. Водитель и 34-лений пассажир госпитализированы с места ДТП.