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Ночью 6 августа в «Курумоче» экстренно сел самолет рейсом Москва-Куляб

6 августа 2022 13:00
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Ночью 6 августа в «Курумоче» экстренно сел самолет рейсом Москва-Куляб

Ночью 6 августа в самарском «Курумоче» экстренно приземлился самолет, следовавший из Москвы в Куляб, что находится в Таджикистане.

Решение о внеплановой посадке в Самаре принял капитан воздушного судна. Он доложил диспетчерам Самарского РЦ ЕС ОрВД о том, что на борту находится неадекватный пассажир. Как предположил экипаж рейса SVR8969, гражданин употребляет наркотические вещества.

«При выполнении полета по маршруту (FL330 в районе точки ДЕНУД МЗН М56), КВС доложил о неадекватном пассажире на борту (больной, наркоман), принял решение следовать на незапланированный аэродром Самара», - сообщил телеграм-канал Aviaincident.

Известно, что посадка самолета «Уральских авиалиний» в Самаре прошла благополучно в 00.52, пишет ГТРК Самара. 

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