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Незаконного рубщика дубов задержали в Самарской области

9 июня 2021 09:51
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Незаконного рубщика дубов задержали в Самарской области

В МО МВД России «Клявлинский» поступило сообщение о незаконной вырубки деревьев породы дуб на территории Клявлинского лесничества. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили при въезде в лес следы трактора, на котором злоумышленник, предположительно, вывез срубленные деревья. С места преступления были изъяты следы протектора шин, обуви, спил дерева.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МО МВД России «Клявлинский» по подозрению в незаконной вырубке леса  задержали местного жителя  1949 года рождения, у которого во дворе дома, в присутствии понятых, изъяли бензопилу, трактор и спиленные деревья.

Соответствующего разрешения на вырубку мужчина предоставить не смог.  Как пояснил сам задержанный, древесина ему была необходима для личных нужд.

Житель Клявлинского района причинил Министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области  материальный ущерб на сумму более 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Полиция призывает жителей региона проявлять гражданскую сознательность в сбережении насаждении и напоминает о том, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность. Всех, кто обладает информацией о гражданах, занимающихся незаконной вырубкой деревьев, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. 

Теги: браконьеры незаконная вырубка

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