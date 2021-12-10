Незаконное использование брендов CHANEL и DIOR выявила Самарская таможня

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Самарская таможня предотвратила ущерб компаний «CHANEL SARL» и «Christian Dior Couture SA» в 38 млн рублей.

В районе села Большая Черниговка Самарской области сотрудниками мобильной группы Самарской таможни было остановлено транспортное средство, следовавшее из Республики Казахстан в Москву. По имеющейся информации в грузовом отсеке могли находиться товары народного потребления, подлежащие обязательной маркировке.

В результате проведенного таможенного досмотра самарскими таможенниками было выявлено порядка 800 комплектов постельного белья, маркированных известными товарными знаками, в том числе CHANEL 156 единиц и 156 единиц DIOR . Правообладатели оценили свой ущерб в 38 млн рублей.

Таможенный контроль в отношении партии товара продолжается. В ближайшее время ожидаются ответы от других правообладателей товарных знаков.

Материалы переданы в МВД России для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, причинившего крупный ущерб).