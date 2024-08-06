Нелегальных мигрантов нашли на стройке в Самарской области

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Сотрудники управления по вопросам миграции Главного Управления МВД России по Самарской области при силовой поддержке сотрудников «ОМОН» Управления Росгвардии по Самарской области провели мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства на территории Куйбышевского района областной столицы.

В ходе проверки строительного объекта проверено более сорока человек. Сотрудниками полиции проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

По итогам мероприятия выявлено пять иностранных гражданин, трудящихся разнорабочими осуществлявших трудовую деятельность без оформления соответствующих разрешительных документов, привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.10 КоАП РФ.

В отношении двух правонарушителей составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ».

Кроме того, сотрудниками полиции зарегистрирован материал проверки с признаками состава преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Вместе с тем, Управление по вопросам миграции разъясняет, что организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных лиц или лиц без гражданства, их незаконного пребывания или незаконного транзитного проезда через территорию РФ наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.