Не обращая внимания на предупреждения в Москве погибла женщина от падения наледи с крыши

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Женщина погибла в Москве из-за упавшей на нее с крыши наледи, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. В пресс-службе префектуры Восточного административного округа Москвы сообщили, что погибшая женщина проигнорировала меры безопасности, передает РИА Новости.

С крыши жилого дома, расположенного по 13-й Парковой улице, на женщину 1963 года рождения упала наледь, от полученных повреждений она скончалась на месте.

В префектуре отметили, что сегодня проводились работы по очистке водоприемных желобов и воронок системы наружного водостока дома.

"Работы проходили с выполнением всех необходимых охранных мероприятий: участок проведения работ был огорожен двумя линиями ограждений, на земле было организовано дежурство. Не обращая внимания на предупреждения дежурного и прохожих, женщина быстро пересекла обе линии ограждения и прошла в зону производства работ. От полученных в результате падения счищаемой с желобов наледи травм женщина скончалась", — говорится в сообщении.

Фото: Фото: РИА Новости