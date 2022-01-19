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Не хотела надевать маску: Волочковой грозит арест до 15 суток за дебош в самолете в Шереметьево
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Не хотела надевать маску: Волочковой грозит арест до 15 суток за дебош в самолете в Шереметьево

19 января 2022 17:51
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Согласно медицинскому освидетельствованию Волочкова была в состоянии алкогольного опьянения.

Балерину Анастасию Волочкову могут арестовать на 15 суток и оштрафовать на 30 тыс. рублей за пьяный дебош на борту самолета в аэропорту Шереметьево из-за нежелания надевать маску, пишет ТАСС.

"Прибывшими сотрудниками полиции была установлена личность гражданки 1976 года рождения, которая, согласно свидетельским показаниям бортпроводников, находясь в самолете с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты, - сказали ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. - В отношении данной гражданки составлены административные материалы по ст. 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), так же по ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения").

Санкции данных статей предусматривают арест до 15 суток, а также штраф до 30 тыс. рублей. В МВД добавили, что женщина вела себя неадекватно, размахивала руками, оскорбляла сотрудников полиции, которые находились при исполнении своих должностных обязанностей. Кроме того, согласно медицинскому освидетельствованию Волочкова была в состоянии алкогольного опьянения.

"По факту оскорбления сотрудников полиции собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Волочкова устроила скандал в самолете, прилетевшем в Шереметьево из Мальдивской Республики. Для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции.

 

Фото:   Максим Григорьев/ТАСС

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