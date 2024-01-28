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Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий»

28 января 2024 11:37
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Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий»

Вероятной причиной нападения на журналистку «Известий» Наталию Графчикову на семинаре блогера Инны Тлиашиновой в Химках стал страх организаторов мероприятия перед налоговой службой. Об этом ночью 28 января узнала пострадавшая после посещения следственного отдела.

Она рассказала, что правоохранительные органы побывали на месте происшествия, однако в дом их не пустили. На вопрос, почему организаторы мероприятия так агрессивно отреагировали на съемочную группу, там ответили, что не хотели привлекать к себе лишнее внимание со стороны средств массовой информации.

«Организаторы «фестиваля» пояснили, что побоялись привлекать к себе излишнее внимание, побоялись, что после нашего сюжета начнут копаться в их доходах, начнут проверять их налогообложение, разные документы. Поэтому они не хотели лишний раз светиться в СМИ. Но получилось от обратного»,— поделилась Графчикова.

По словам журналистки, организаторы семинара уже успели удалить все материалы с флеш-карты и камер видеонаблюдения на территории дома, а также отказались от дачи показаний. Графчикова выразила мнение, что, если бы они спокойно попросили покинуть помещение и дали обуться, никакого инцидента бы и не произошло.

«Но они решили, что имеют право избивать журналистов, имеют право хватать за горло, называть разными словами, отбирать технику, портить мои личные вещи, выбрасывать на улицу, пинать ногами, душить. Это, видимо, абсолютно нормально для организаторов фестиваля «Инна Ленд», — заявила корреспондент.

Сейчас, как добавила пострадавшая журналистка, она получает много слов поддержки, в том числе от тех, кто сейчас защищает родину в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

На съемочную группу напали на мероприятии «Инна Ленд», которое организовала блогер Инна Тлиашинова в подмосковном коттедже в Химках ранее, вечером 27 января.

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