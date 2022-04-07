Наркотики среди удобрений обнаружили самарские таможенники

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В результате оперативных мероприятий сотрудниками Самарской таможни были изъяты таблетки и капсулы, содержащие наркотические средства, сильнодействующие и ядовитые вещества, перемещаемые под видом удобрений.

Было установлено, что запрещенные вещества перевозились из Республики Казахстан в Самару под видом удобрений для выращивания помидоров. Препараты были изъяты на складе транспортной компании.

В соответствии с заключением специалиста в изъятых препаратах обнаружены наркотики (морфин и кодеин), эфедрин и ядовитые вещества стрихнин и бруцин. Общий вес запрещенных веществ составил около 0,5 кг.

Оборот выявленных средств находится под контролем государства и запрещен к перемещению через границу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, сильнодействующих веществ).