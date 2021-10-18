На Ракитовском шоссе погиб водитель «LADA Niva» при столкновении автомобиля с КАМАЗом

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В Самаре водитель, стаж вождения которого составляет 30 лет, двигался на автомобиле «LADA Niva» по Ракитовскому шоссе в направлении пр. Карла Маркса.

По предварительной информации, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора, водитель не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся со встречного направления прямо, вследствие чего допустил столкновение с грузовым автомобилем «КАМАЗ». Водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГУ МВД СО