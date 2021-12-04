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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Накануне в Самаре за утро два пешехода попали под машину

4 декабря 2021 11:58
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Накануне в Самаре за утро два пешехода попали под машину

3  декабря  на территории региона зарегистрировано 8 ДТП в которых пострадало 9 человек.

В Самаре 3 декабря в 11:50 водитель 1999 г.р., (с 03.12.2021г., к административной ответственности привлекался 9 раз), управляя автомобилем "Opel Vectra", ехал по проспекту Ленина. Напротив дома №14А пон сбил несовершеннолетнего пешехода 2007г.р., который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход  получил телесные повреждения, не опасные для жизни. Ему назначено амбулаторное лечение.

Ав 10:00 водитель 1968г.р., управлял автомобилем "Kia Sportage" следовал по ул. Кабельной и напротив д.13 «а» по ул. Кабельной совершил наезд на пешехода 2000 г.р., который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Ему назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что пешеходный переход – место повышенной опасности, именно здесь происходит пересечение транспортных и пешеходных потоков.

Теги: ДТП

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