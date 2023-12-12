Найти нелегальных мигрантов помогли рейды на самарской овощебазе

42

Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре совместно с участковыми уполномоченными полиции и полком патрульно-постовой службы полиции на территории торговой базы, расположенной на ул. Дальневосточной, провели мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства.

Так, по результатам проверки выявлено 11 нарушений. В отношении 6 граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». Пять человек из числа работников торгового объекта привлечены к ответственности по статье 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

Решается вопрос о выдворении 2 лиц из числа доставленных с территории Российской Федерации.

Сотрудники полиции напоминают, что подобные мероприятия на территории областного центра проводятся на систематической основе. Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.