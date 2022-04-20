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Над Самарой заметили дымящийся самолет

20 апреля 2022 10:12
88
Над Самарой заметили дымящийся самолет

Обеспокоенные жители областного центра отправили в редакцию tvsamara.ru пугающее видео.

На кадрах видно, как низколетящий над многоэтажками Южного города, предположительно пассажирский самолет, начинает дымиться. Серые клубы в какой-то момент начинают вырываться из-под правого крыла, оставляя густой след в небе примерно на 5-10 метров.

Видео было снято 18 апреля 2022 года около 17 часов по местному времени. Очевидцы предположили, что пилоты могли столкнуться с неисправностью двигателя. Прозвучали версии, что возможно, в одну из турбин попала птица, такое иногда происходит на небольшой высоте и может стать причиной трагедии. На кадрах видно, как самолет заходит на посадку, потому как происходит постепенное снижение высоты. 

Согласно расписанию на электронном табло международного аэропорта «Курумоч», в это время вылетал рейс FV 6234 авиакомпании «Россия», который благополучно приземлился в Санкт-Петербурге. На посадку заходили два рейса: компании Utair из Уфы (самолет сел в Самаре раньше запланированного времени в графике на 21 минуту – в 16:59) и компании S7 из Москвы, который прибыл в областной центр в 17:40. О неисправностях и нештатных ситуациях во время полетов на данный момент официально не сообщалось.

Видео и фото: Татьяна Найвалиева

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