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Над Камчаткой взорвался метеорит мощностью в 5 килотонн

12 января 2021 11:58
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Над Камчаткой взорвался метеорит мощностью в 5 килотонн

Директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров заявил, что ученые зафиксировали разрушение метеорита в атмосфере Земли над Камчаткой. По его словам, исследователи обратили внимание на событие после того, как им прислали видео очевидцы.

Ролик активно распространялся в социальных сетях. В частности, там виден полет метеорита и его взрыв.

Метеорит вошел в атмосферу земли 8:09 по камчатскому времени. В плотных слоях атмосферы он пробыл 55 секунд, после чего взорвался. По предварительным данным, его диаметр был меньше 10 метров. При этом энергия взрыва находилась в пределах 1−5 килотонн в тротиловом эквиваленте, сообщает Московский комсомолец.

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