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На ЖД-станции Шигоны горело неэксплуатируемое строение на площади 150 кв. м

8 августа 2023 11:50
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На ЖД-станции Шигоны горело неэксплуатируемое строение на площади 150 кв. м

7 августа в 02:27 на железнодорожной станции Шигоны Шигонского района горело неэксплуатируемое строение на площади 150 квадратных метров. Пожару был присвоен уровень 1 - БИС. Подавались 5 стволов «Б». В 03 часа 59 минут была объявлена локализация, в 04 часа 24 минуты - ликвидация открытого горения. 

В тушении участвовали 19 человек и 5 пожарных расчётов пожарно-спасательных частей №№ 114, 135, 173, 180 пожарно-спасательного отряда № 37 и 85 – пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Самарской области. На пожаре погибших и пострадавших нет.

 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям».

Теги: Пожар

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