На юге Казахстана из роддома эвакуировали около 100 человек после взрыва в аптеке

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На юге Казахстана из роддома эвакуировали около 100 человек после взрыва в расположенной поблизости аптеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Шымкента Мадияра Жаксыбаева.

В результате взрыва, прогремевшего в Шымкенте в субботу, 21 мая, погиб один человек. Здание аптеки было полностью разрушено. Уточняется, что из-под завалов спасатели извлекли тело сторожа.

По предварительной версии, в аптеке при производстве физраствора произошло «газовое скопление». Подробности инцидента уточняются.