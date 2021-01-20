На вопросы отвечает движениями головы. Лайф узнал о травмах школьницы, выжившей при падении с 17-го этажа

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Врачи диагностировали у школьницы из Химок, которая накануне упала с подругой с 17-го этажа и выжила, несколько переломов и ряд травм. Так, у девочки сломаны ключица, рёбра, кости таза в четырёх местах, рассказал источник Лайфа.

У пациентки диагностирован также ушиб обоих лёгких с кровотечением, а вот почки, печень, селезёнка не пострадали. Отмечается, что головной мозг не травмирован, но врачи выявили закрытую черепно-мозговую травму в лёгкой форме. Девочка в основном находится в состоянии медикаментозного сна. Иногда она просыпается и отвечает на вопросы с помощью движений головы. Планируется её перевод из медучреждения в Люберцах в одну из больниц на северо-востоке Москвы для проведения операции на тазу. Школьница подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Подруга этой девочки при падении погибла.