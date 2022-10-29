На Волге в Безенчукском районе в районе Васильевских островов утонул мужчина

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29 октября водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили по заявлению сотрудников полиции повторный поиск утонувшего мужчины 1974 года рождения.

Обследование дна водной акватории проводилось на реке Волга в Безенчукском районе в районе Васильевских островов.

Мужчина пропал в период с 15 на 16 октября. Была обнаружена дрейфующей его лодка.

Поисковые работы в районе обнаружения маломерного плавсредства результатов не дали.

29 октября очевидцами был указан новый район поисков. В ходе проведения поисковых работ тело мужчины было обнаружено водолазами на глубине 9 метров в 50 метрах от берега, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: ПСС СО