На Волге около СНТ «Приморский» села Подстепки утонул мужчина

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14 августа поздно вечером на Волге около СНТ «Приморский» села Подстепки Ставропольского района утонул мужчина 1975 года рождения.

15 августа в 09.10 спасатели Поисково-спасательного отряда Тольятти приступили к водолазным поискам.

В поисковых работах принимали участие четыре спасателя. Тело утонувшего обнаружили в тридцати метрах от берега.

Мужчину подняли с глубины 4 метра и доставили на берег.

В 10.35 поисковые работы на месте происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: ПСС СО