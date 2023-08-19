На Волге вблизи базы отдыха «Маяк» столкнулись две моторные лодки

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Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства транспортного происшествия на Волге вблизи базы отдыха «Маяк».



По предварительным данным 19 августа на Волге в районе базы отдыха «Маяк», расположенной вблизи села Курумоч Волжского района Самарской области, произошло столкновение двух маломерных катеров «Вельбот 45» и «Bayliner».



На место выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора, следователь Самарского СОТ ЦМСУТ СК России, следственно-оперативная группа Самарского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.



Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности судовождения и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

По данным правоохранителей, в происшествии погиб мужчина. Еще двое пострадали: 12-летний мальчик и 24-летняя девушка, пишет sovainfo.ru.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура