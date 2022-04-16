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На Волге в Волгоградской области перевернулся катер с ребенком

16 апреля 2022 10:28
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На Волге в Волгоградской области перевернулся катер с ребенком

На Волге в районе набережной города Камышин Волгоградской области перевернулся прогулочный катер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

По информации собеседника агентства, в момент происшествия на катере находились шесть человек. Спасателям удалось вытащить из воды двух женщин и двух мужчин, один человек погиб. Пострадавшие были доставлены в больницу. Спасатели продолжают поиски 12-летнего ребенка, который присутствовал на катере.

Ранее сообщалось, что в Самаре на реке Волга перевернулось судно на воздушной подушке «Нептун». Судно совершало рейс по маршруту Рождествено — Самара.

Теги: Волга ЧП

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