На Волге утонул пожилой мужчина

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Во вторник, 27 июля сотрудники Поисково-спасательной службы региона извлекли из воды тело пожилого мужчины.

Труп обнаружили в Волге в районе острова Ерминский Ставропольского района. Погибшему было 74 года, пишет ГТРК Самара.

Всего в Самарской области с начала года произошло 65 происшествий на водоемах, погибли 53 человека, 15 человек спасены. Согласно статистике, трагедии в подавляющих случаях происходят на необорудованных пляжах, а также из-за несоблюдения правил безопасности при эксплуатации маломерных судов, - отмечают в региональном МЧС.