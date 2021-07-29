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На Волге утонул пожилой мужчина

29 июля 2021 10:51
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На Волге утонул пожилой мужчина

Во вторник, 27 июля сотрудники Поисково-спасательной службы региона извлекли из воды тело пожилого мужчины.

Труп обнаружили в Волге в районе острова Ерминский Ставропольского района. Погибшему было 74 года, пишет ГТРК Самара.

Всего в Самарской области с начала года произошло 65 происшествий на водоемах, погибли 53 человека, 15 человек спасены. Согласно статистике, трагедии в подавляющих случаях происходят на необорудованных пляжах, а также из-за несоблюдения правил безопасности при эксплуатации маломерных судов, - отмечают в региональном МЧС.

Теги: утонувшие ЧП на воде

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