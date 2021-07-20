На Волге у острова Грязи утонул мужчина

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19 июля водолазный отряд Специального назначения проводил поиски на реке Волга в протоке острова Грязи в Волжском районе по заявлению сотрудников полиции. Днем ранее там утонул мужчина 1987 года рождения. Очевидцы обнаружили на берегу озера его вещи и обратились с заявлением в полицию. В 12.00 на место происшествия отправились спасатели отряда Специального назначения. После двух часов поисковых работ пропавшего мужчину водолаз обнаружил на удалении 50 метров от берега на глубине 7 метров. В 15.15 поисковые работы на месте происшествия были окончены, сообщает ПСС по Самарской области.