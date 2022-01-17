На Волге рыбак погиб от сердечного приступа

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17 января к спасателям в Ставропольском районе обратились за помощью сотрудники полиции. Требовалась помощь по транспортировке рыбака 1974 года рождения, погибшего от сердечного приступа. Мужчина рыбачил на реке Волга в 700 метрах от береговой линии.

В 09.55 к месту происшествия была направлена дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда города Тольятти на аэроглиссере «Север». В 10.20 погибшего доставили до береговой линии. Работы на месте происшествия проводились совместно с сотрудниками полиции и скорой медицинской помощи, пишет ПСС по Самарской области.

Спасатели напоминают о необходимости бережного отношения к своему здоровью. После обильных снегопадов на поверхности льда образовались снежные заносы, преодоление которых требует дополнительной нагрузки на сердце. Будьте осторожны, берегите свою жизнь!