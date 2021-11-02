На Волге обнаружена моторная лодка с привязанным к ней веревкой телом мужчины

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2 ноября оперативному дежурному ПСС СО поступил вызов о том, что на левом берегу Волга, в 100 метрах выше по течению от причала на спуске Лейтенанта Шмидта очевидцами было обнаружено маломерное плавсредство с работающим подвесным мотором.

На борту людей не было.

В 10.30 к месту происшествия была направлена дежурная смена спасателей ПСП «Первомайская» на мотолодке.

При осмотре плавсредства, за кормой лодки спасатели обнаружили на веревке тело мужчины.

Маломерное судно отбуксировали к береговой линии, а тело мужчины передали сотрудникам полиции.

Фото: ПСС СО