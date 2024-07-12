На Волге, напротив санатория Чкалова, сильный ветер перевернул сапборд

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12 июля сильные порывы ветра перевернули сапборд. Все случилось на Волге, в 100 метрах от береговой полосы напротив санатория Чкалова.

Спасатели заметили, что два человека упали с сапборда. Высокая волна не позволяла им забраться обратно.

В 14.45 на помощь вышел спасательный катер от Поисково-спасательного подразделения «Поляна Фрунзе». В 15.20 пострадавших, женщину 1985 года рождения и ребенка 14 лет, доставили до берега. Медицинская помощь не потребовалась, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО