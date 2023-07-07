На Урале после употребления алкоголя госпитализировали 10 подростков

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В педиатрическое отделение Детской городской больницы (ДГБ) Первоуральска в Свердловской области 7 июля после употребления алкоголя поступили 10 подростков, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«У семи человек в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь, в том числе токсикологов, добавили в министерстве. Их состояние оценивается как удовлетворительное, пишут "Известия".