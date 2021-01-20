На ул. Аэродромной в Самаре нашли незаконный игровой клуб

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Сотрудники подразделения ОЭБиПК Управления МВД России по городу Самаре получили оперативную информацию о функционировании незаконного игорного заведения в подвальном помещении жилого дома, расположенного на улице Аэродромной в Железнодорожном районе областного центра.

Во время проверки полицейские обнаружили и изъяли более 10 единиц компьютерного оборудования, с помощью которого осуществлялся выход в сеть «Интернет» для получения доступа к азартным играм. Сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности – безработный житель Самарской области 1994 года рождения.

По материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело, соощает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.