На Украине произошел взрыв в больнице для заразившихся COVID-19

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В городской больнице № 1 украинского города Черновцы произошел взрыв, передает РБК. Об этом сообщила заместитель главы областной государственной администрации (ОГА) Черновицкой области Наталья Гусак.



«В горбольнице № 1 произошел взрыв. Есть жертвы», — написала она в Facebook.



По словам Гусак, она находится на месте происшествия. В настоящее время ведется госпитализация пациентов в другие больницы, уточнила она.



Причины взрыва, а также число погибших и пострадавших Гусак не назвала.



Это медицинское учреждение принимает пациентов, заразившихся коронавирусом COVID-19.



В пресс-службе Черновицкого района подтвердили РБК факт взрыва. Других подробностей там оперативно предоставить не смогли.



Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в одной из палат, расположенной на втором этаже больницы (всего пять этажей), произошло возгорание кислородной трубы, после чего случился взрыв.



По данным ведомства, взрыв и последующий после него пожар произошли в 13:15 по местному времени (14:15 мск), спустя 15 минут возгорание было ликвидировано. «Вследствие данного события погиб один человек и пострадал один человек», — говорится в сообщении.



К тушению пожара были привлечены 20 спасателей и пять единиц техники.

Фото: Сергей Чужаков / Keystone Press Agency / Global Look Press / РБК

