Я нашел ошибку
Главные новости:
Составлены портреты типичных пассажиров поезда и самолета
Составлены портреты типичных пассажиров поезда и самолета
Самарская автомобилистка сбила 18-летнего молодого человека
Самарская автомобилистка сбила 18-летнего молодого человека
В Самаре пройдет трехдневный ИТ-фестиваль
В Самаре пройдет трехдневный ИТ-фестиваль
Самарская область заключила соглашение с АО «Трансмашхолдинг» на Международной выставке «ИННОПРОМ-2024»
Самарская область заключила соглашение с АО «Трансмашхолдинг» на Международной выставке «ИННОПРОМ-2024»
Boeing признала вину в мошенничестве после крушения двух самолетов 737 MAX
Boeing признала вину в мошенничестве после крушения двух самолетов 737 MAX
В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже имущества из церковной лавки
В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже имущества из церковной лавки
На участке автодороги А-300 «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан» выявлен 691 мигрант, 49 выдворены.
На участке автодороги А-300 «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан» выявлен 691 мигрант, 49 выдворены
Мужчина утонул на озере Волжского района
Мужчина утонул на озере Волжского района
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.13
0.01
EUR 95.57
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В настоящее время в Самаре продолжается оперативно-профилактическое мероприятие
Посетить Всероссийский фестиваль «Семья России» в Самаре сможет каждый желающий
В Самаре на набережной Волги состоялись матчи первенства России по пляжному теннису
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На участке автодороги А-300 «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан» выявлен 691 мигрант, 49 выдворены

8 июля 2024 11:41
115
На участке автодороги А-300 «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан» выявлен 691 мигрант, 49 выдворены.

Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России
по Самарской области совместно с сотрудниками Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области продолжается отработка территории Большечерниговского района Самарской области, по которой пролегает участок автодороги А-300 «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан», где транзитом из различных регионов России следуют иностранные граждане, зачастую с истекшим либо истекающим сроком пребывания на территории РФ.

Так, по итогам мероприятий на территории указанного района в период с 17 по 25 июня текущего года, остановлено более 200 транспортных средств. По информационным учетам МВД России проверен 691 иностранный гражданин, 49 из которых выдворены за пределы Российской Федерации за уклонение от своевременного выезда из России.

Подобные мероприятия на территории области проводятся на систематической основе.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область заключила соглашение с АО «Трансмашхолдинг» на Международной выставке «ИННОПРОМ-2024»
8 июля 2024  11:59
Самарская область заключила соглашение с АО «Трансмашхолдинг» на Международной выставке «ИННОПРОМ-2024»
80
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности
8 июля 2024  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности
107
Вячеслав Федорищев обратился к работникам морского и речного флота Самарской области
7 июля 2024  13:07
Вячеслав Федорищев обратился к работникам морского и речного флота Самарской области
407
в Самарской области отметят День семьи, любви и верности
6 июля 2024  12:01
В Самарской области отметят День семьи, любви и верности
946
Председателем совета на общем голосовании выбран врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
5 июля 2024  21:39
Формируется новый состав Совета общественных организаций по защите прав пациентов при региональном минздраве
2715
Весь список