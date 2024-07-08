На участке автодороги А-300 «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан» выявлен 691 мигрант, 49 выдворены.

115

Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России

по Самарской области совместно с сотрудниками Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области продолжается отработка территории Большечерниговского района Самарской области, по которой пролегает участок автодороги А-300 «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан», где транзитом из различных регионов России следуют иностранные граждане, зачастую с истекшим либо истекающим сроком пребывания на территории РФ.

Так, по итогам мероприятий на территории указанного района в период с 17 по 25 июня текущего года, остановлено более 200 транспортных средств. По информационным учетам МВД России проверен 691 иностранный гражданин, 49 из которых выдворены за пределы Российской Федерации за уклонение от своевременного выезда из России.

Подобные мероприятия на территории области проводятся на систематической основе.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.