На трассе в Самарской области перевернулась Тойота, двое пострадали

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9 сентября на 315 километре трассы М-5, подъезд к Ульяновку, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Незамедлительно к месту происшествия был направлен расчет пожарно-спасательной части № 185 Отряда № 47 в составе 4 человек, а также были вызваны бригада скорой медицинской помощи, сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что произошло опрокидывание легкового автомобиля Toyota.

Личный состав провел аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение аккумуляторной батареи.

К сожалению, пострадали водитель и пассажир. Госпитализированы.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"