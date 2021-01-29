На трассе М-5 столкнулись грузовик, "Шевроле Нива" и пассажирский микроавтобус

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В 19:20, 29 января, в ЦУКС СО поступило сообщение о столкновении грузового автомобиля "ДАФ", легкового автомобиля "Шевроле Нива" и пассажирского микроавтобуса "Ситроен", на 873 км. трассы М-5 "Урал" в районе н.п. Заборовка.

В результате ДТП есть пострадавшие, информация уточняется.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Для реагирования на ДТП привлекались 59 человек, 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек, 4 единицы техники, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: МЧС РФ