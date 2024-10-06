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На трассе М-5, около поселка Просвет, столкнулись грузовой и легковой автомобили

6 октября 2024 15:46
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Помощь спасателей требовалась водителю малолитражного транспортного средства.

6 октября один человек госпитализирован в тяжелом состоянии в результате дорожно-транспортного происшествия в Волжском районе Самарской области. На трассе М-5, около поселка Просвет, столкнулись во встречном направлении грузовой и легковой автомобили.

Помощь требовалась водителю малолитражного транспортного средства. Он оказался заблокирован в салоне аварийного автомобиля.

Для проведения аварийно-спасательных работ на место происшествия были отправлены спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента пострадавшего извлекли из автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО. 

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

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