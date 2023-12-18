На трассе М-5 около моста через реку Сок грузовая ГАЗель столкнулась с грузовиком

108

18 декабря спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области проводили спасательные работы на трассе М-5 около моста через реку Сок.

В попутном направлении грузовая ГАЗель столкнулась с грузовым автомобилем.

При столкновении кабина малотоннажного грузовика получила значительные повреждения. Травмированный водитель оказался зажат в кабине аварийного автомобиля.

Для оказания помощи пострадавшему на место ДТП отправилась дежурная смена спасателей. Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели деблокировали водителя ГАЗели и передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО