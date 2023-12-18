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На трассе М-5 около моста через реку Сок грузовая ГАЗель столкнулась с грузовиком

18 декабря 2023 15:30
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Для оказания помощи пострадавшему в ДТП водителю Газели потребовалась помощь спасателей.

18 декабря спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области проводили спасательные работы на трассе М-5 около моста через реку Сок.

В попутном направлении грузовая ГАЗель столкнулась с грузовым автомобилем.

При столкновении кабина малотоннажного грузовика получила значительные повреждения. Травмированный водитель оказался зажат в кабине аварийного автомобиля.

Для оказания помощи пострадавшему на место ДТП отправилась дежурная смена спасателей. Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели деблокировали водителя ГАЗели и передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО. 

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

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