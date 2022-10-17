На торговой базе в Самаре нашли нелегальных мигрантов

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На территории Самарской области регулярно проводятся специальные контрольно-профилактические мероприятия, целью которых является стабилизация оперативной обстановки, декриминализация общества и выявление фактов нарушения миграционного законодательства.

Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре совместно с полком патрульно-постовой службы полиции, участковыми уполномоченными полиции, Центром противодействия экстремизму, УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» провели профилактическое мероприятие на торговой базе, расположенной на улице Дальневосточной в областном центре.

Сотрудники полиции выявили иностранных граждан, находящихся на территории России с нарушениями миграционного законодательства, а также иностранцев, которые осуществляли трудовую деятельность с нарушением административного законодательства.

В ходе мероприятия выявлено 32 нарушения миграционного законодательства.

Подобные мероприятия на территории Самарской области проводятся на систематической основе.