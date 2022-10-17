На торговой базе в Самаре нашли нелегальных мигрантов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В планах «Т Плюс» в ближайшее время провести масштабное экологическое мероприятие по высадке леса в четырех крупнейших городах региона.
Энергетики «Т Плюс» высадили 12 тысяч сеянцев сосны в лесном массиве Тольятти
В завершении мероприятия состоялось совместное фотографирование на добрую память.
Воспитанники детского сада ознакомились с работой кинологов УФСИН СО
Знание географии мира необходимы для расширения кругозора, общей эрудиции и культуры человека.
«Уроки тетушки Совы»: СОУНБ приглашает школьников на уроки занимательной географии и увлекательной этнографии
«Сегодня дети – завтра народ» — знаменитая фраза Сергея Михалкова является девизом фестиваля.
«Кино – детям»: торжественная церемония открытия фестиваля пройдёт сегодня в Самаре в КРЦ «Звезда»
16 параатлетов, представлявших Самарскую область, завоевали 6 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей.
Лидия Рогожинская поздравила победителей и призеров летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
По информации министерства социально-демографической и семейной политики, данную меру соцподдержки уже получили 110 семей региона.
В регионе отдельные категории граждан получат по 145 тысяч рублей на проведение газа в дома
Знак общественного признания «Во славу отцовства» в этом году получили 25 лауреатов.
В Сызрани состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню отца
Команда побеждает в волжском дерби благодаря мячам Чудина и Палиенко.
ФК «Акрон» одержал победу в Ульяновске
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.06
-0.43
EUR 62.47
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На торговой базе в Самаре нашли нелегальных мигрантов

17 октября 2022 13:50
166
На торговой базе в Самаре нашли нелегальных мигрантов

На территории Самарской области регулярно проводятся специальные контрольно-профилактические мероприятия, целью которых является стабилизация оперативной обстановки, декриминализация общества и выявление фактов нарушения миграционного законодательства.

Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре совместно с полком патрульно-постовой службы полиции, участковыми уполномоченными полиции, Центром противодействия экстремизму, УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» провели профилактическое мероприятие на торговой базе, расположенной на улице Дальневосточной в областном центре.

Сотрудники полиции выявили иностранных граждан, находящихся на территории России с нарушениями миграционного законодательства, а также иностранцев, которые осуществляли трудовую деятельность с нарушением административного законодательства.

В ходе мероприятия выявлено 32 нарушения миграционного законодательства.

Подобные мероприятия на территории Самарской области проводятся на систематической основе.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
17 октября 2022  11:21
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
216
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
16 октября 2022  11:55
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
532
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли
16 октября 2022  10:47
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли
547
14 октября в Самаре на год раньше срока открыли двухуровневую автомобильную развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.
14 октября 2022  20:14
Важно для всех: водители, врачи, общественники, бизнесмены  рассказали, что для них значит новая развязка на Ново-Садовой
1098
Глава региона нацелил подрядчиков на то, чтобы при сохранении качества строительства открыть по развязке рабочее движение до конца года.
14 октября 2022  14:41
Губернатор Дмитрий Азаров и вице-премьер Марат Хуснуллин открыли движение по развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре
5748
Весь список