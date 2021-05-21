На ТоАЗ пытаются ввести в строй четвертый агрегат аммиака, остановленный после взрыва газа в 2018 году?

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"Источники на химкомбинате ПАО «Тольяттиазот» сообщают, что руководство пытается ввести в строй четвертый агрегат аммиака, остановленный после взрыва 3000 кубометров природного газа в 2018 году. Однако методы, которыми действует руководство, указывают на то, что этот взрыв на опасном химическом производстве явно не был последним.

Проблемы с промбезопасностью на ТоАЗе не являются секретом ни для кого в отрасли уже очень давно. Основные владельцы завода, Сергей Махлай и его партнеры, находятся в бегах после осуждения за мошенничество в особо крупном размере в 2019 году. Оно заключалось в продаже продукции ТоАЗа по заниженным ценам аффилированным офшорным компаниям, что позволяло лишать прибыли других акционеров и недоплачивать налоги в России. Но под ударом оказались не только бюджет и миноритарии, но и трудовой коллектив завода, которые реально рискуют жизнью, работая среди падающих с эстакад трубопроводов и горящих агрегатов. Как следствие, групповые несчастные случаи со смертельным исходом происходят на предприятии все чаще и чаще", - пишет ТЛТПравда.

Владелец завода Махлай и его ставленник, гендиректор Межеедов, не просто не инвестируют в достаточном объеме в ремонты и безопасность, но и пилят заводские средства на закупке контрафактных деталей и оборудования. История со взрывом печи риформинга иллюстрирует эту схему и ее последствия как нельзя лучше. Газ в печи взорвался из-за применения газовых кранов, не соответствующих технологическому регламенту и действующему проекту. Запорная арматура «Мапол» была поставлена через компанию Сергея Махлая AM&JH Industrial Services в нарушение установленного порядка соответствия проекту и регламенту.

Приобретенные в 2015 году контрафактные краны не соответствовали действующим регламентам по рабочим температурам и составу металла. Не удивительно, что она быстро пришла в негодность и обеспечить строгое регулирование режимов работы и герметичность оказалось невозможно. Закончилось все взрывом. Козлов отпущения нашли быстро – ответственность за аварию в результате расследования возложили на рядовой технический персонал агрегата №4. Немаловажно и то, что китайские краны были закуплены по документам как качественные европейские, и по соответствующей завышенной стоимости, а полученная маржа была незаконно выведена Межеедовым.

Карманная фирма Махлая AM&JH Industrial Services, зарегистрированная в США на его жену Ирину, широко используется в схемах поставок оборудования для ТоАЗа и «Трансаммиака», и является одним из каналов вывода средств из этих предприятий на счета и офшоры Махлаев. Схема работает так. Под видом сертифицированной продукции официальных мировых производителей через фирму AM&JH Industrial Services поставляется низкокачественная контрафактная продукция неустановленного производства. При этом на таможне в США и ЕС оборудование для ТоАЗа и «Трансаммиака» оформляется как металлолом (и проходит по документам в тоннах), а при приближении к самим предприятиям внезапно превращается в дорогостоящее оборудование, за которое они должны платить огромные ввозные пошлины.

О масштабах деятельности компании AM&JH Industrial Services Ltd., контролируемой Сергеем Махлаем, говорят данные о том, что за последние несколько лет оборот ее поставок на тольяттинские предприятия Махлаев составили 50 млн долларов США.

При этом за доказательствами ходить далеко не надо. В статистических таможенных отчетах можно найти примеры, когда фирма Сергея Махлая AM&JH прикрывалась именами известных мировых производителей для ввоза в РФ контрафактных запчастей под видом продукции ведущих мировых брендов. Так, АМ&JH закупала дешевую запорную арматуру китайских и корейских производителей, а поставляла и ввозила ее в Россию под видом продукции T.D. Williamson (Бельгия), выпускающей самую дорогую запорную арматуру в мире", - сообщает ТЛТПравда.

"Использование поддельного оборудования и запчастей, поставляемых Махлаем через свою фирму AM&JH, уже не раз приводило к опасным инцидентам и техногенным авариям, которые, к счастью, пока обошлись без массовых человеческих жертв. Вхрыв на 4-м агрегате аммиака в 2015 году – один из примеров таких аварий.

Деятельность махлаевской фирмы AM&JH Industrial Services Ltd., которая подвергает предприятие, его сотрудников и жителей региона постоянной опасности масштабной катастрофы, привлекла внимание созданного в Тольятти «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала». Правоохранительные и следственные органы по заявлению этой организации уже начали расследование деятельности этой фирмы, которое может перерасти в еще одно уголовное дело в отношении владельцев «Тольяттиазота» и связанных с ними лиц.

А тем временем AM&JH по-тихому продолжает поставлять на ТоАЗ некачественные запчасти и комплектующие. В 2020 году через AM&JH для монтажа на агрегат аммиака №4 был закуплен теплообменный аппарат Е-701 и комплект запорной арматуры. Причем снова не соответствующий требованиям регламента и проекта. Параллельно аналогичные краны были приобретены и для трех других агрегатов (№1, №2, №3). Иными словами, суммарно приобретено свыше 1000 позиций контрафактной арматуры, которая уже установлена или будет установлена на опасном химическом производстве. Это те же самые газовые краны, которые привели к взрыву газа в печи в 2018 году. Закупленный аппарат Е-701 и запорная арматура также не имеют сертификата соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза, что исключает их внесение в действующий проект.

Кроме того, работы на агрегате №4 были оформлены с принципиальными нарушениями: как капремонт и реконструкция, несмотря на замену фундаментов, несущих конструкций, трубопроводов, дымососа и применение реакционных труб увеличенного диаметра для повышения суточной выработки. Такие работы должны оформляться как техническое перевооружение, они требуют разработки полного проекта из 12 разделов и получения разрешения Главгосэкспертизы на новое строительство. Разумеется, никакого технологического проекта нет, а разрешение и экспертиза также отсутствуют.

К реакционным трубам также есть серьезные вопросы. По мнению специалистов отдела главного механика ТоАЗа, по результатам технического аудита замене на агрегате №4 должны были подлежать все 426 трубы. Но гендиректор Межеедов принял решение передать в монтаж на печь лишь 50 новых труб, а остальные 376 взять из взорванной печи (!). Достоверность результатов экспертизы труб после демонтажа по факту взрыва вызывает большие сомнения. Примененные отделом главного механика методы технического контроля труб, оказавшихся в эпицентре взрыва, не позволяют дать положительное заключение о дальнейшей эксплуатации 376 труб.

Все эти факты исключают ввод в эксплуатацию агрегата аммиака №4 в 2021 году. Очевидно, взрыв газа в печи трехлетней давности так ничему и не научил руководство ТоАЗа. По идее, все вышеописанные нарушения в сфере промбезопасности должны быть выявлены при проверке Средне-Поволжского управления Ростехнадзора в текущем году. Однако в прошлом сотрудники управления куда большее значение придавали «дружеским» отношениям с руководством ТоАЗа, а не обеспечению безопасности трудового коллектива завода и жителей Самарской области. Теперь у них на руках должны появиться конкретные факты, как нарушения на ТоАЗе приводят ко взрывам и пожарам. Вопрос лишь в том, готово ли Средне-Поволжское управление Ростехнадзора действовать, чтобы предотвратить возможные техногенные катастрофы на ТоАЗе, либо роль безучастных наблюдателей полностью их устраивает", - пишет ТЛТПравда.