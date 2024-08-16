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На территории Волжского района произошло возгорание автомобиля

16 августа 2024 13:29
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На территории Волжского района произошло возгорание автомобиля

15 августа в 09:09 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Смышляевка произошло дорожно-транспортное происшествие.
К месту аварии выехал пожарный расчет пожарно-спасательной части № 158 Отряда № 46 в количестве 4 человек, а также сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
По прибытии было установлено, что произошло возгорание автомобиля Nissan Leaf в движении.
К счастью, водитель не пострадал.
На тушение оперативно был подан 1 ствол «Б». В 9:29 была объявлена локализация пожара, в 9:35 – ликвидация открытого горения.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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