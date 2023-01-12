На стройке станции метро «Театральная» в Самаре произошел пожар

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В Самаре сотрудники экстренных служб отработали вызов в центр города. Здесь вечером в среду, 11 января, произошел пожар.

— В 18:49 началось возгорания во бытовке. Его потушили в 19:09. Площадь пожара составили 15 квадратных метров. На месте работали 10 сотрудников экстренных служб и 3 спецмашины, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Известно, что строение находилось возле театра оперы и балета, на стройплощадке будущей станции метро «Театральная». К счастью, в результате ЧП никто не пострадал и не погиб, пишет 63.ру.