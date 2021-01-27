На стройке Климовского моста опять ЧП — утонул водолаз

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Тело 38-летнего сотрудника мостоотряда №46 нашли в районе четвертой опоры строящегося моста.



Инцидент датирован 19 января 2021 года. Уроженец Нижегородской области Морозов осуществлял работы по проверке состояния подводной части судна на подводной подушке «Марс» и в какой-то момент перестал выходить на связь. Спасательные работы ничего не дали, водолаз погиб, внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Полиция Шигонского района проводит проверку на предмет возбуждения (или невозбуждения) уголовного дела, пишет СО ОНЛАЙН.



Климовский мост через Волгу строится в Шигонском районе с конца 2019 года; предполагается, что он станет частью международного транспортного маршрута из Западного Китая в Европу. С конца 2020 года на стройке то и дело происходят ЧП. В начале декабря 2020 года в Климовке с технологического моста через реку Волга упал гусеничный кран. В результате происшествия двое мужчин погибли, еще трое получили повреждения различной степени тяжести. В конце декабря 2020 года поджег себя бригадир мостоотряда №46 московской компании «Дороги и мосты» Епанешников — проверка установила, что мостостроитель был нетрезв. К счастью, бригадира удалось спасти.