На строителей «Солидарность Арены» подали в суд

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Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению нового иска от представителей государственного автономного учреждения Самарской области «Самара Арена». Они вновь призвали к ответу ООО «Производственно-строительное объединение "Казань"»(ПСО «Казань»). Эта контора занималась строительством стадиона «Солидарность Арена».

— Истцы потребовали обязать ПСО «Казань» устранить недостатки выполненных работ. Всего удалось выявить 501 недочет, — следует из материалов, опубликованных на сайте арбитража.

ПСО «Казань» зарегистрировано в Татарстане, в Казани. Там в основном и вело свои дела — например, построило объекты Универсиады. Однако и самарцам эта компания хорошо известна. Она была генеральным подрядчиком строительства стадиона «Самара Арена» (сейчас «Солидарность Арена». — Прим. ред.). Согласно данным системы «Контур.Фокус», учредителем и директором ПСО «Казань» является Равиль Зиганшин.

Известно, что к процессу привлекли третьих лиц. Предполагается, что в слушаниях будут участвовать представители Министерств спорта России и Самарской области, Министерства имущественных отношений региона, а также ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

Иск от ГАУ СО «Самара Арена» поступил в московский арбитраж еще в начале 2022 года. Но несколько месяцев процесс не двигался с места. Более того, ответчики потребовали рассматривать эти претензии истцов вместе с другими. Однако Фемида отказала ПСО «Казань» в удовлетворении этого ходатайства.

Тем не менее в конце мая арбитры взяли перерыв в рассмотрении этого иска. Судьи назначили экспертизу. Перед специалистами поставили два ключевых вопроса:

Выявленные недостатки являются следствием некачественно выполненных работ или возникли уже в ходе эксплуатации объекта?

Если есть недостатки некачественно выполненных работ, то являются ли они скрытыми или явными, которые можно определить при обычном способе приемки?

На обследование стадиона экспертам предоставили 30 дней. Итоги осмотра спортобъекта они должны будут предоставить не позднее конца июня 2022 года.

О проблемах «Солидарность Арены» известно уже давно. О том, что стадион сдали с недочетами, упоминал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В частности, он упоминал проблемы с отоплением.

«Солидарность Арену» ввели в эксплуатацию 27 апреля 2018 года — последним из всех стадионов, которые строили в России к чемпионату мира. Здесь прошли шесть матчей ЧМ. Вспомните, как это было, посмотрев нашу хронику.

В декабре 2019 года «Солидарность Арену» передали в собственность Самарской области. ГАУ «Самара Арена» является управляющей компанией стадиона. Матчи на спортивном объекте проводят «Крылья Советов». В апреле 2021 года руководство стадиона и банк «Солидарность» подписали договор нейминга, и стадион переименовали в «Солидарность Арена».

С подрядчиком строительства «Солидарность Арены» уже судилось Министерство спорта РФ. Ведомство пыталось добиться компенсации за срыв сроков исполнения контракта, пишет 63.ру.