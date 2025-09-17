На снос незаконной турбазы в нацпарке «Самарская Лука» дали один месяц

105

Базу отдыха «Малыш», которая располагается на территории национального парка «Самарская Лука», скоро снесут. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалоб ответчика — ООО „Авиационные технологии“ — на решение арбитражного суда. Земельный участок площадью более четырех гектаров истребован из незаконного владения», — сообщили представители ведомства.

Правоохранители установили, что у ООО «Авиационные технологии» не было документов, официально устанавливающих право собственности на земельный участок.

«Территория расположена в Рождественском лесничестве в границах национального парка и относится к особо охраняемой рекреационной зоне. Работа базы отдыха была организована незаконно. Освободить самовольно занимаемый участок ООО „Авиационные технологии“ обязаны в течение месяца», — отметили в прокуратуре Самарской области.

Компании необходимо снести 43 домов и 11 хозяйственных построек до 16 октября, так как решение вступило в законную силу 16 октября, пишет 63.ру.