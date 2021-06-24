На самарской набережной утонула женщина

177

В Самаре на городском пляже случилось смертельное происшествие. В Волге утонула женщина. Об этом 63.RU сообщили очевидцы.

— Всё произошло вечером во вторник, 22 июня. Она купалась в Волге, в районе Некрасовского спуска, — рассказали очевидцы.

Как сообщили 63.RU представители региональной поисково-спасательной службы, тело женщины удалось найти на глубине 8 метров в 50 метрах от берега. На месте работали водолазы.

— В этом месте Волги быстрое течение, стрежень. Скорее всего, женщина утонула в другом месте и ее тело отнесло сюда, — пояснили в ПСС.