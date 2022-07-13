На Самарской набережной огородили забором участок на Полевом спуске

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Стало известно, что в ходе проверки участка было принято решение о его срочной изоляции. Это связано с недавним происшествием, в результате которого пострадала несовершеннолетняя девушка. Территория будет огорожена до тех пор, пока ограждение не отремонтируют, сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, ЧП произошло 9 июля 2022 года. На отдыхающую 17-летнюю девушку упало чугунное ограждение. Из-за этого она получила многочисленные травмы и была доставлена в больницу. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело.

На месте упавшей на голову части парапета натянули сигнальные ленты, пишет ГТРК Самара.

Фото: Прокуратура Самарской области